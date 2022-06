Venäläisikonia ei valittu jääkiekon kunniagalleriaan – NHL-toimittajat raivostuivat

– Joten Alfredsson on vielä yksi pelaaja, joka oli parempi kuin Mogilnyi. Kyllä, okei, The Athleticin entinen toimittaja Rick Carpiniello totesi Twitterissä.

– Siis oikeasti. Hajotkaa ja valitkaa uusi komitea jääkiekon Hall of Famelle. Alex Mogilnyi ryöstetään edelleen joka vuosi. Totta kai se on suuri päivä Sedineille ja Luongolle, enkä halua olla negatiivinen positiivisina hetkinä. Mogilnyin saarto ei vain vaikuta minusta loogiselta, eikä se koskaan tule olemaankaan, Arndt kirjoitti.

– Olen kirjoittanut näin aiemmin ja se tulee toistaa. Pääsyy sille, että Mogilnyia ei valita on se, että hänen ei uskota osallistuvan itse tilaisuuteen. Hän ei tullut Buffaloon 2016 Greater Buffalo Sports Hall of Famen -tapahtumaan, Harrington twiittasi.

– Sitä en tule koskaan ymmärtämään, että miksi Aleksandr Mogilnyin pitää odottaa näin kauan valintaansa kunniagalleriaan. Hänellä on numerot, hänellä on pokaalit. Hänellä on historia. Häntä rakastetaan lukuisissa paikoissa Kanadassa (myös Buffalossa, joka on käytännössä eteläistä Kanadaa). En ymmärrä sitä, NHL-kykyjenetsijä Jeff Veillette sanoi.