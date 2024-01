Tässäkö syy NHL-lupauksen kohupäätökseen? Vanhat haastattelut näyttäytyvät nyt täysin eri valossa: "Menee vain oudommaksi"

Briere kertoi medialle myös, että vielä kesän 2022 draftin jälkeen Gauthier kertoi edustavansa Philadelphiaa ylpeydellä, mutta nyt mieli on muuttunut. Yllättävä päätös on nostanut ilmaan paljon kysymysmerkkejä siitä, miksi Gauthier käänsi kelkkansa ja torjui Philadelphian.

Kiekkoväki uskoo löytäneen vastauksen Gauthierin päätökseen tämän vanhoista haastatteluistaan. Gauthier on kertonut avoimesti kannattaneensa nuorena Pittsburgh Penguinsia, joka on Philadelphian kovin kiistakumppani NHL:ssä.

– Hän on ollut minulle nuorena sellainen roolimalli. On hienoa nähdä, kuinka paljon töitä hän on tehnyt sen eteen, missä hän on nyt. Näin hänestä lapsuusvideon, jossa hän laukoo kiekkoja kuivausrumpuun. Tein sitä samaa nuorena. Hän on aina ollut roolimallini, Gauthier kertoi B/R Open Icelle varaustilaisuuden jälkeen.