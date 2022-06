Suomen kiekkolegenda yllättyi herätessään – illalla oli uutisoitu Hall of Fameen nimeämisestä: "Paljon viestejä puhelimessa"

– Katsoin aamulla herätessäni, että oli tullut paljon viestejä puhelimeen. Huomasin, että eilen illalla oli yritetty soittaa Torontosta Kanadasta, ja ymmärsin, että sieltä on varmasti yritetty soittaa tällä asialla, Sallinen kertoo MTV Urheilulle.

Sallinen ei ollut osannut odottaa soittoa. Hall of Fameen pääsemisestä hänelle oltiin kertomassa ylipäätään vasta viime tippaan.

– Ystävät ja tuttavat olivat nähneet uutisen ja minulle on tullut paljon onnitteluita. Olen töissä, enkä ole ehtinyt kiittää kaikkia. Kunhan töistä pääsen, saan ruveta vastaamaan kaikille kiitokset, fysioterapeuttina Ruotsissa työskentelevä Sallinen sanoo.

Kurrin ja Selänteen rinnalle

imago sportfotodienst/ All Over Press

imago sportfotodienst/ All Over Press

Sallista ennen suomalaispelaajista Hall of Fameen oli valittu vain mieskiekkoilijat Jari Kurri ja Teemu Selänne. Nyt kunnian sai Suomen historian parhaana naispelaajana pidetty ja mahtavan uran luonut Sallinen.

– Tuntuu tosi hienolta saada tällainen nimitys. Kun katsoo, keitä muita on valittu, hienoon seuraan pääsee, Sallinen kiteyttää.

– Suomessa on totta kai paljon hyviä pelaajia, mutta Teemu ja Jari ovat ne, jotka ensimmäisinä tulevat varmasti suurimmalle osalle mieleen.

"Olen kiitollinen"

– Kun minä olin pieni tyttö, pelasin jääkiekkoa poikien joukkueessa, eikä ollut ylipäätään naisten maajoukkuetta, enkä pystynyt edes unelmoimaan siitä. Tykkäsin pelata lajia ilman sen kummempia ajatuksia, mitä sitten, kun on isompi.

– MM-kisat, olympialaiset, kansainvälinen toiminta. On ollut upeaa, että olen saanut olla mukana alusta lähtien. Olen kiitollinen siitä.

Naisten jääkiekon asema on yhä roimasti miesten kiekkoa jäljessä, mutta Sallinen katsoo, että naisten puolella mennään oikeaan suuntaan.

– Nyt kun ajattelen pieniä tyttöjä, on ihan mahtavaa, että on, mistä unelmoida. Paljon on tietysti tehtävää edelleen, mutta asiat tarvitsevat oikean ajan kehittyäkseen.