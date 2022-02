Venäläinen ydinvoima vastatuulessa Euroopassa – Rosatomin tytäryhtiön pomon mukaan taustalla ei ole politiikkaa: "En tiedä mistä syistä"

RAOS Project on Fennovoiman Hanhikiven ydinvoimalan laitostoimittaja. Sen omistaa Venäjän valtionyhtiö Rosatom.

Onko venäläinen energia riski?

Euroopassa on viime kuukausina esitetty huolia maanosan riippuvuudesta venäläisestä tuontienergiasta. Mitä jos Venäjä hyökkäisi Ukrainaan ja päättäisi esimerkiksi lännen talouspakotteiden vastatoimena katkaista kaasun virtaamisen Eurooppaan?

Moni Euroopan maa on hyvin riippuvainen venäläisestä kaasusta.

Loviisan ydinvoimalaitoksen yksiköissä käytetään venäläistä ydinpolttoainetta. Myös Hanhikiven voimalaan on sovittu venäläisen ydinpolttoaineen hankkimisesta.

– Venäläisille on tärkeää myydä kaasua saksalaisille ja kaikille muillekin. Sehän on niille merkittävä tulonlähde ja nimenomaan tästä polttoaineesta ne saavat bisneksen. Miksi he ikään kuin tappaisivat lypsävän lehmän?, Laaksonen vakuuttelee.