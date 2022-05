Professori ihmettelee Fennovoiman johdon kummallisia, sotaa väisteleviä sanoja purkupäätöksessä: "Suomettuneisuuden perinnettä"

– Selvästi vedottiin muihin asioihin kuin siihen, että Venäjä käy murhaavaa sotaa Ukrainassa. Jotenkin kummallisia sanoja käytettiin. Se kuvaa sitä, että yritetään verhota todellista syytä. Se on tietynlaista suomettuneisuuden perinnettä, mikä tietysti energiasektoria on vaivannut näihin päiviin saakka, Tynkkynen sanoo STT:lle.

Fennovoiman hallituksen puheenjohtaja Esa Härmälä on pitkän linjan keskustalainen taustavaikuttaja, joka on muun muassa toiminut pääministeri Esko Ahon talouspoliittisena erityisavustajana vuosina 1991–93 ja sen jälkeen vuodet 1994–2006 MTK:n puheenjohtajana.

Tynkkynen huomauttaa, että Fennovoiman ydinvoimalahanketta on vuoden 2014 jälkeen edistetty kieli keskellä suuta ja siitä on puhuttu varoen.

– Kyllä siinä on ollut pelon ilmapiiri ympärillä. Tavallaan sen ymmärtää, että se on jatkumoa sille, miten toimijat ovat tästä hankkeesta aikaisemminkin lausuneet. Nyt varmaan haetaan, ettei ärsytettäisi Venäjää.

"Varmasti jonkinlainen oikeusprosessi tulee"

Fennovoiman ydinvoimalaprojektista on ollut vaikea irtaantua, ja Helsingin Sanomissa on kerrottu suurista taloudellisista sanktioista, mikäli hankkeesta aikoo lähteä. Tynkkynen huomauttaa, että normaalisti sopimuksissa on force majeure -klausuulit.