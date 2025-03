Emmasta, 22, tuli pakkomielle – puistattavaa tekstiä ahdistelijasta: "Pystyin tuskin hengittämään"

Brittiläinen tennistähti Emma Raducanu joutui viime kuussa pakkomielteisen miehen vainoamaksi Dubaissa. 22-vuotias on nyt paljastanut yksityiskohtia järkyttäneistä tapahtumista.

Lue myös: Tennistähti joutui pakkomielteisen miesfanin kohteeksi

Raducanu joutui ahdistelun kohteeksi kahteen otteeseen, kun hän oli Dubain tennismestaruuskilpailuissa. Ensimmäinen hetki koitti, kun hän oli yksin julkisessa kahvilassa. Hänelle annettiin henkilökohtainen kirje ja häntä valokuvattiin.

Myöhemmin Raducanu huomasi saman henkilön katsomossa, kun hän pelasi turnauksessa Karolina Muchovaa vastaan. Tämän seurauksena Raducanu purskahti kyyneliin ja piiloutui tuomarin tuolin taakse, ennen kuin yksilö potkittiin ulos stadionilta.

– Olin tietysti hyvin järkyttynyt. Näin hänet ottelun ensimmäisessä pelissä, enkä tiennyt miten saisin pelattua ottelun loppuun. En kirjaimellisesti nähnyt palloa kyynelten läpi. Pystyin tuskin hengittämään, Raducanu muisteli Mirrorin mukaan.

– Se oli hyvin tunteikasta aikaa. Ottelun jälkeen purskahdin kyyneliin, mutta en välttämättä siksi, että hävisin. Viime viikkojen tapahtumissa oli vain niin paljon tunteita, ja tarvitsin sen viikon vapaata hengähtääkseni ja tullakseni tänne. Nyt minusta tuntuu paljon paremmalta.

Vainoajalle on sittemmin määrätty lähestymiskielto ja kielto osallistua kaikkiin tuleviin tennisturnauksiin. Raducanu, joka pelaa nyt Indian Wellsissä, on puolestaan matkustanut suuremman turvatiimin seurassa.

– Kahdesta tapauksesta se toinen sai minut sekaisin. Ensimmäisessä hetkessä se oli pikemminkin kuin tavallinen fani, joka lähestyi sinua. Hän katseli minua kahvilassa jonkin aikaa. Mutta toinen tapauksista oli todella huolestuttava.

– Tässä turnauksessa minulla on paljon turvamiehiä mukanani ja on mahtavaa tuntea itsensä suojelluksi. Olen hyvin kiitollinen turnaukselle [sen järjestämisestä]. Dubaissa sattuneen tapauksen jälkeen olen ollut paljon tietoisempi ympäristöstäni. En mene minnekään yksin. Minulla on melko paljon saattajia kaikkialla.

Raducanu kohtaa Indian Wellsin ensimmäisen kierroksen ottelussaan japanilaisen Moyuka Uchijiman, joka on maailmanlistan 52. sijalla. Jos hän selviytyy ottelusta jatkoon, saa hän toisella kierroksella vastaansa amerikkalaisen Coco Gauffin.