Venäjänkielinen perhe pelasti orvoksi jääneet linnunpoikaset: Ihastuttavalla videolla rääpäleet rääkyvät kuin viimeistä päivää

– Pesäpuu oli jostain syystä kaatunut ja sieltä on tämä pesä löytynyt, lintutarhan hoitaja Olli Vuori kertoo.

– Lintujen ruokinta aloitettiin heti, se on aika työlästä, koska niitä ruokitaan puolen tunnin välein, Vuori kertoo.

Vapautetaan luontoon lähiviikkoina

– Sinne häkkiin laitetaan sitten oksia, joissa on kirvoja, jotta ne oppivat itse syömään luonnollisissa olosuhteissa.

Lintutarhan epäilys on, että poikaset ovat lajiltaan rautiaisia, koska niillä on esimerkiksi punainen kita. Tarkkaa lajinmääritystä näin aikaisessa vaiheessa on kuitenkin vaikea tehdä. Noin kahden tai kolmen viikon kuluttua linnut oppivat lentämään, jolloin ne vapautetaan luontoon, Vuori arvioi.