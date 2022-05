Venäjän Veronika Stepanova lähetti tylyn viestin Norjan hiihtopomolle – sai nyt vastauksen

– Millaisessa maailmassa hän elää? Siinä ei ole mitään yhteyttä todellisuuteen. Kyse on erityisesti ideasta, jossa naiset hiihtävät 50 kilometriä. Kuka tv-yhtiö näyttää naisten 50 kilometrin kisan? Voittaja tulee hiihtämään aikaan 2.10-2.20 ideaalisisissa olosuhteissa. Anteeksi, Theresehän (Johaug) lopetti, eli 2.30. Kuka sitä katsoisi? 50 kilometriä on täysin eri harjoittelua, sinun tulee erikoistua siihen vuosien ajan, Stepanova kirjoitti aiemmin Instagramissa.

– Se on todella yllättävää, että tätä argumenttia käytetää, koska meillä on paljon tietoa siitä. Naiset sopivat ehkä miehiä paremmin pitkille matkoille. Tällä on minulle myös symbolista merkitystä käytännöllisyyden ja taloudellisuuden lisäksi, Ulvang sanoi.