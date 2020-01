Venäjän uusi kelluva ydinvoimala on aloittanut sähköntuotantonsa – Onko tässä Venäjän ydinvoimaviennin uusi villi kortti?

Akademik Lomonosov -niminen ydinvoimala-alus on hinattu paikoilleen kaukoitään ja kytketty kiinni sähköverkkoon. Kyseessä on paitsi Pevekin kaupungin uusi sähkönlähde, mytös uusi elementti Venäjän kukoistavassa ydinvoimabisneksessä.



Venäjä on tällä hetkellä maailman johtava ydinreaktoreiden toimittaja. Maailmassa on tällä hetkellä joko suunnitteilla tai rakenteilla kaikkiaan 39 ydinvoimalaa, joiden reaktorit on tilattu Venäjältä. Seuraavana tuleva kilpailija Kiina on tilastoissa kaukana jäljessä.



Rosatom toimittaa voimalayksikön myös Suomen Hanhikiven voimalaan, mutta globaalisti Hanhikivi on Venäjälle pienehkö hanke. Moninkertaisesti suuremmat venäläishankkeet ovat käynnissä mm. Intiassa, Egyptissä sekä Turkin Akkuyussa, jonne Venäjä on rakentamassa Turkin ensimmäisen ydinvoimalan.



Monta selittävää tekijää



Venäjän menestystä selittää monta yksityiskohtaa. Venäjä pystyy ensinnäkin tuottamaan reaktoreita suhteellisen edulliseen hitaan. Lisäksi ydinvoimalabisnes on toimintaa, joka vaatii vahvan valtiollisen tuen niin taloudellisesti kuin poliittisestikin. Reaktoritoimittajan on varauduttava riskeihin, joita on hyvin vaikea vakuuttaa. Rosatom pystyy myös rahoittamaan projektit itsenäisesti.



Suomen säteilyturvakeskus seuraa tiiviisti Venäjän ydinvoimalatoimintaa ja yhteistyötä on luonnehdittu toimivaksi. STUKin työntekijät ovat käyneet mm. tutustumassa kelluvaan ydinvoimalaan sen latausvaiheessa Murmanskissa ja todenneet että alus vaikutti asialliselta. Tästä huolimatta monet ympäristöjärjestöt ovat kritisoineen hanketta tarpeettomien riskien ottamisesta. Akademik Lomonosov -alusta on tituleerattu jopa ydin-Titaniciksi.



STUK on kuitenkin muistuttanut että Akademik Lomonosov on hyvin pieni ydinvoimala, jonka teho on moninkertaisesti vaatimattomampi kuin vaikkapa Olkiluodon. Lisäksi se sijaitsee nyt lähestulkoon toisella puolella maailmaa Suomeen nähden.