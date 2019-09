Greenpeacen "Ydin-Titaniciksi" ristimä kelluva ydinvoimala hinattiin perille Siperian Pevekiin

Akademik Lomonosovin on määrä turvata Pevekin, sen lähiseudun sekä lähivesien öljynporauslauttojen sähköhuolto. Alukselle on asennettu kaksi 35 megawatin reaktoria, eli se on teholtaan lähempänä Venäjän ydinkäyttöisiä jäänmurtajia kuin maalla olevia perinteisiä ydinvoimalaitoksia.