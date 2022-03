Venäjän televisiossa kuultiin kummia: Ukrainan sota kyseenalaistettiin – "Pitääkö meidän päätyä pahempaan Afganistaniin?"

Neuvostoliiton tappiot Afganistanissa olivat noin 14 500 kuollutta ja 54 000 haavoittunutta. Arviot Venäjän tappioista Ukrainassa vaihtelevat. Venäjä on ollut asian suhteen varsin vaitonainen, joskin muutamista sadoista kuolleista on puhuttu. Ukrainan mukaan Venäjä on menettänyt 12 000 sotilasta ja Yhdysvallatkin on puhunut useista tuhansista.