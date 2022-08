Venäjän suurhyökkäys Ukrainaan alkoi tasan puoli vuotta sitten – tämä on Pekka Toverin arvio, jos sota jatkuu talven yli asemasotana

Tänään on myös Ukrainan itsenäisyyspäivä. Julkiset juhlallisuudet on kuitenkin kielletty lisääntyneiden hyökkäysten uhan vuoksi.

Ukrainan vastarintaan ei uskottu

Toverin mukaan tämä on Ukrainalle eksistentiaalinen sota.

– Se taistelee olemassaolostaan, sillä Putin ei ole selkeästi muuttanut tahtotilaansa siitä, että Ukraina lakkaa olemasta itsenäinen valtio. Siinä mielessä Ukrainalle on tärkeintä, ettei häviä sotaa. Niin kauan, kun se on armeija, joka pystyy taistella ja pitää pääosan alueestaan hallussaan, se on olemassa valtiona.