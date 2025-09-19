Puolan viranomaiset kertovat Venäjän loukanneen Itämerellä sijaitsevan öljynporauslautan turva-aluetta.
Puolan viranomaisten mukaan kaksi venäläiskonetta loukkasi Itämerellä sijaitsevan Petrobaltic-öljynporauslautan turva-aluetta. Öljynporauslauttaa operoi puolalaisyritys Lotos. Aiheesta kertoo Reuters.
Puolan rajaviranomaisten mukaan maan asevoimia sekä muita viranomaisia on tiedotettu tapahtuneesta.
Petrobaltic-öljynporauslautta on Itämerellä toimiva öljynporauslautta.
Viron viranomaiset ilmoittivat tänään kolmesta venäläiskoneesta, jotka loukkasivat maan ilmatilaa aiemmin tänään.
Maan ulkoministeri Margus Tsahkna kuvaili ilmatilaloukkausta poikkeukselliseksi.