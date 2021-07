Venäjän keskuspankki nosti ohjauskorkoaan – inflaatio voimistunut

Pankin mukaan syynä koron nostoon on voimistunut inflaatio. Kesäkuussa inflaatio nousi 6,5 prosenttiin. Tätä ennen inflaatio laukkasi yhtä korkealla vuonna 2016.

Inflaatiota on kiihdyttänyt se, että kotimaisen kysynnän kasvu on voimakkaampaa kuin tuotantokapasiteetin monilla talouden sektoreilla. Pankin mukaan yrityksillä on ollut helppo siirtää nousevat kustannukset hintoihin.