Yhdysvaltain keskuspankki pysäyttää koronnostot

Jo aiemmin on arvioitu, että että Fed pitäisi koronnostoissaan tauon kesäkuussa, mutta aloittaisi nostot uudelleen mahdollisesti jo heinäkuussa.

Päätöstä oli markkinoilla osattu jo odottaa. Kuluttajahintojen nousu Yhdysvalloissa jatkoi toukokuussa hidastumistaan. Inflaatio on hiipunut jo 11 kuukauden ajan ja laski neljään prosenttiin oltuaan huhtikuussa vuositasolla 4,9 prosenttia.

Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin tavoite on, että hinnat nousisivat kahden prosentin tahtia. Vaikka inflaatio on tullut selvästi alas verrattuna viime syksyn huippulukuihin, tavoitetta ei ole vielä saavutettu. Nyt uusimmassa tiedotteessaan Fed vahvistaa, että kahden prosentin inflaatio on edelleen tavoitteena.