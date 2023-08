Venäjän autokauppaa koskevat pakotteet vuotavat kuin seula Armenian kautta – "Venäjän kokoisen valtion eristäminen ei ole mahdollista"

Sieltä autot jatkavat matkaansa Georgian kautta Venäjälle, jonne on Ukrainan sodan ja sitä seuranneiden länsimaiden talouspakotteiden myötä estetty useiden ajoneuvotyyppien tuonti muun muassa Yhdysvalloista, EU:sta ja Japanista.

Armeniaan tullatut tuontiautot voi kuitenkin yhä kuljettaa Venäjälle, mikä on tarjonnut ansaintamahdollisuuden autokauppiaille, kuten vuoroaan rajanylitykseen odottavalle Jaroslav Koltshenkolle .

Vaikka tämä toiminta on mahdollista, on sen yleisesti katsottu lukeutuvan pakotteiden harmaalle alueelle ja olevan talouspakotteiden hengen vastaista.

Armenian Venäjän-kauppa piristynyt

Ukraina ja länsimaat ovat toistuvasti ilmaisseet huolensa pakotteiden pitävyydestä, ja pakotteiden alaisia tuotteita on uskottu vuotavan Venäjälle etenkin Kaukasuksen ja Keski-Aasian valtioiden kautta.

Armenia on ollut yksi Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan taloudellisista hyötyjistä. Se on lähes 2,5-kertaistanut Venäjän-vientinsä, jonka arvo kasvoi 2,2 miljardiin euroon viime vuonna.

Financial Timesin mukaan autokaupan arvo on kasvanut räjähdysmäisesti. Ennen suurhyökkäyksen alkua tammikuussa 2022 Armeniasta Venäjälle suuntautuvan autokaupan arvo oli 800 000 dollaria. Tämän vuoden tammikuussa maiden välisen autokaupan arvo oli 180 miljoonaa dollaria.

"Vesi löytää reitin"

Armenialla on vapaakauppasopimus Venäjän kanssa, ja autojen tullaaminen on paljon edullisempaa Armeniassa kuin Venäjällä. Tästä syystä Armeniasta on tullut tuontiautojen kauttakulkumaa Venäjälle. Jaroslav Koltshenko ja hänen bisneskumppaninsa Andrei ryhtyivät kuljettamaan autoja Venäjälle pian sodan alettua.