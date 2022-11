Ukrainan sodan yllättävä vaikutus Venäjän piskuiseen rajanaapuriin: "Bruttokansantuote kasvaa ainakin 10 prosenttia"

Venäjän hyökättyä Ukrainaan Georgiassa oltiin huolissaan sodan vaikutuksista maan talouteen. Georgia on riippuvainen naapureistaan niin kaupan, rahaliikenteen kuin matkailukin saralla. Vaikutukset ovat olleet erilaiset kuin keväällä odotettiin, sillä Georgiaan rynnänneet venäläiset ovat saaneet maan talouden kasvamaan kohisten.

Georgia on venäläisille luonnollinen suunta

Venäjältä on sodan alkamisen jälkeen saapunut 3,7 miljoonan asukkaan Georgiaan yli 112 000 ihmistä. Georgia on yksi suosituimmista kohteista Venäjältä pakeneville, koska venäläiset voivat oleilla maassa jopa vuoden ilman viisumia. Suuri osa saapuneista on varakkaita ja hyvin koulutettuja, jotka ovat tuoneet mukanaan osaamistaan ja pääomaa.