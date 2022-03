Venäjän asettamat vastapakotteet eivät käy kohtalokkaiksi Suomen metsä- ja energiateollisuudelle

Venäjältä tuotavan raakapuun osuus on ollut noin kymmenen prosenttia Suomen metsäteollisuuden raaka-aineen käytöstä.

– Tuonnin loppuminen tarkoittaa sitä, että metsäyhtiöt kääntävät katseensa kotimaan markkinoihin – siellähän on pääasiallinen raaka-aineen lähde – mutta samalla katsotaan myös Ruotsiin ja Itämeren alueelle laajemmin, Lindström sanoo STT:lle.

Venäläisen puun vientikiellot eivät ole suomalaisille metsäyhtiölle mikään uusi asia, sillä viimeksi vuoden vaihteessa voimaan astui puuta koskevia vientirajoituksia. Raakapuun vientirajoitusten avulla Venäjä on halunnut nostaa metsäalansa jalostusastetta.

"Venäläinen hake on korvattavissa"

Energiateollisuuden puuhakkeen käytöstä tuontihakkeen osuus oli vuonna 2020 vajaa neljännes. Energiateollisuus ry:n tuotantojohtaja Jari Kostama uskoo, että venäläinen hake on korvattavissa kotimaisella hakkeella.

– Venäläistä haketta on tuotu Suomeen, koska se on edullista. Sitä ei ole tuotu lisäkäyttöä varten, vaan sillä on pääosin syrjäytetty suomalaisen hakkeen käyttöä. Näin ollen se voidaan myös pääosin korvata kotimaisella hakkeella, Kostama sanoi STT:lle.