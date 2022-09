Venäjältä takaisin hankitun höyrylaiva Turson kunnostustyö vei yli 10 vuotta – "Ei mikään helppo harrastus"

– Sotakorvauksena Neuvostoliittoon luovutettiin kaikkiaan 104 laivaa ja tämä on ainoa, mikä on jäljellä, kertoo Pekka Snellman, Satamajäänsärkijä S/S TURSO yhdistyksen puheenjohtaja.

"Vanhan aluksen ylläpito on haasteellista"

Tursolla ei järjestetä yleisöristeilyjä, mutta jäsenristeilyjä on 10-12 vuodessa. Aluksen ylläpidosta vastaa yhdistys, jossa on noin 200 yksityistä kannatusjäsentä ja 25 yritysjäsentä.

"Pitää olla vähän höyrähtänyt"

– Me aina leikillisesti sanotaan, että on oltava vähän höyrähtänyt, että on tämmöisessä hommassa mukana. Meillähän on Suomessa liki 90 höyrylaivaa, joista yli 80 on liikenteessä. Ne laivat ovat hienossa kunnossa ja liikkuvat ympäri kesää eri vesistöissä. Se kuvaa sitä, että kyllä meitä harrastajia on aika paljon, arvioi Snellman.