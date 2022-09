Venäjältä pyritään nyt pois kiireellä pitkissä autojonoissa – lentolippujen hinnat kohonneet pilviin liikekannallepanon jälkeen

Kazakstanin viranomaisten mukaan neljä kolmestakymmenestä sen ja venäjän vastaisesta raja-asemasta on erityisesti ruuhkautunut, kertoo uutistoimisto Reuters. He eivät kuitenkaan antaneet tarkkoja lukuja.

Jonoja myös Georgiaan

Venäjän ja Georgian välisellä Verkhy Larsin raja-asemalla on myös ollut tavallista pidempiä jonoja.

– Näyttää siltä, että moni haluaa poistua, joten täällä on aikamoinen ryysis, paljon autoja.

Alex lensi Istanbuliin liikekannallepanon takia

Myös Venäjän lentokentillä on ollut paikoin ruuhkaista.

Pelkkien menolippujen hinnat ovat kohonneet nopeasti, ja lähipäivien lennot joihinkin kohteisiin on myyty loppuun. Tällaisia kohteita ovat muun muassa Turkki, Serbia ja Azerbaidzhan.

– Jokainen normaali ihminen on huolissaan. On ok pelätä sotaa.