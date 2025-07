Nilo on pelastuspartion uusi vahvistus – hyvä suoritus villakoiralta

Joku saattaa hieraista silmiään Espanjassa Malagan rannoilla tänä kesänä, sillä koirapelastuspartion uusi vahvistus on pörröinen puudeli Nilo.

Koiran ohjaaja kertoo, että Nilo on vasta ensimmäisen tason pelastaja eli se auttaa kesän aikana hinaamalla pulassa olevia ihmisiä takaisin rannalle. Kriittisissä tilanteissa puudeli ei siis vielä pääse auttamaan.



– Menen ensin uhrin luo. Puolivälissä kutsun Niloa. Hän tulee veteen ja kun hän saapuu, olen saanut rauhoitettua uhrin. Nilo hinaa uhrin hiekalle, kertoo Koiraohjaaja ja koirien hätäyksikön tekninen johtaja Miguel Sanchez-Merenciano.



Puudelia ei ihan heti mieltäisi vesipelastajaksi. Villakoira on kehitetty vesilintujen noutajaksi ja sitä on ennenvanhaan käytetty myös vesipelastuksessa. Sana puudeli tuleekin saksan verbistä pudeln, joka tarkoittaa loiskimista.