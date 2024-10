Venäjältä Googlelle 20 kvintiljardin sakko – edes kaikki maailman rahat eivät riittäisi

Luvussa on peräti 34 nollaa.

Tieteen Kuvalehden mukaan luku, jossa on 33 nollaa on nimeltään kvintiljardi , eli summa voisi suomeksi olla 20 kvintiljardia dollaria. Luku tarkoittaa 20 tuhatta kvintiljoonaa.

Lehti huomioi, että Maailmanpankin arvion mukaan koko maailman bruttokansantuote on runsaat 100 biljoonaa dollaria. Biljoonassa on 12 nollaa, eli se globaali bruttokansantuote on vain murto-osa venäläisoikeusistuimen vaatimasta summasta.