Venäjällä paikallisvaalit: Moskovassa valtaosa paikoista meni nimellisesti sitoutumattomille ehdokkaille – vaaleja pidetään Putinin suosion mittarina

Oppositioehdokkaiden torjuminen käynnisti mielenosoitukset



Vaaleja on pidetty mittarina presidentti Vladimir Putinin suosiolle. Putinin ja Yhtenäisen Venäjän suosio on mielipidemittauksissa ollut laskussa parin viime vuoden ajan. Venäläisten tyytymättömyyttä on ruokkinut muun muassa nihkeä talouskasvu.