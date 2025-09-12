Venäjän keskuspankki laski perjantaina ohjauskorkonsa 18 prosentista 17 prosenttiin. Ohjauskoron laskun syynä ovat huolet Venäjän talouden hidastumisesta.
Lehdistötiedotteessaan keskuspankki sanoi talouden jatkavan paluuta tasapainoisen kasvun uralle.
Viimeksi heinäkuussa keskuspankki laski ohjauskorkoaan 20 prosentista 18 prosenttiin. Viime lokakuussa keskuspankki nosti ohjauskoron 21 prosenttiin hillitäkseen inflaatiota.
Korkeat lainojen korot ovat iskeneet kovaa venäläisyrityksiin, ja osa maan suuryrityksistä onkin painostanut keskuspankkia laskemaan ohjauskorkoa.