ISW: Putin pelkää nolostumista

Venäjä julisti tulitauon voitonpäivän ympärille.

Venäjän presidentti Vladimir Putin haluaa välttää 9. toukokuuta vietettävänä voitonpäivänä "nolostuttavan" hetken.

Sellainen voisi tapahtua, jos Ukraina tekisi iskuja samaan aikaan, kun Venäjä juhlii voittoaan Natsi-Saksasta.

Osittain tästä syystä Putin julisti yksipuolisen tulitauon 8.–11. toukokuuta väliselle ajalle.

Näin arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Venäjä on sanonut odottavansa myös Ukrainan noudattavan tulitaukoa. Venäjälle saapuu vieraita voitonpäivänä ainakin entisistä Neuvostoliiton maista sekä globaalista etelästä.

Alkuvuoden aikana Venäjän ja Ukrainan välillä on ollut kaksi tulitaukoa. Ukraina ja Venäjä syyttivät toisiaan sekä energiakohteita koskevan tulitauon että pääsiäistulitauon rikkomisesta.

Venäjän presidentti Vladimir Putin Pietarissa 28. huhtikuuta.AOP

Ajatushautomo ISW:n mukaan Venäjä ei vaikuta olevan halukas millään tavalla valvomaan seuraavaakaan tulitaukoa, koska se haluaa käyttää "epämääräisiä ja epäselviä" tulitaukoja aseena Ukrainaa vastaan.

Jo ennen pääsiäistulitauon alkamista asiantuntijat arvioivat, että Venäjä tulee syyttämään Ukrainaa tulitauon rikkomisesta. Näin myös kävi ja voitonpäivänä aikana Venäjä saattaa jälleen todeta, ettei Ukraina todellisuudessa halua rauhaa.

ISW:n arvio on, että Venäjä pitää todellisia tulitaukoneuvotteluja "panttivankina" saadakseen kiristettyä lisää myönnytyksiä. Yhdysvaltoja on muissa länsimaissa kritisoitu siitä, että se on jo tehnyt Venäjälle sarjan myönnytyksiä.

Julistamalla lyhyitä yksipuolisia tulitaukoja Putin voi myös vetää huomiota pois siitä tosiasiasta, että Venäjä yksiselitteisesti kieltäytyi Yhdysvaltojen ehdottomasta ja Ukrainan hyväksymästä 30 päivän täydellisestä tulitauosta maaliskuussa.

Ukraina myös totesi useaan otteeseen 30 tunnin pääsiäistulitauon aikana, että taistelut tulisi päättää 30 päiväksi, jotta rauhasta voitaisiin kunnolla neuvotella. Venäjä ei tätä toivomusta noudattanut.

ISW katsookin presidentti Putinin pyrkivän ylläpitämään "illuusiota", että hän on kiinnostunut rauhanneuvotteluista.

Neuvotteluja eteenpäin ajanut Yhdysvallat on viime viikkoina viestittänyt olevansa hyvin turhautunut keskusteluiden hitaaseen etenemiseen. Sekä presidentti Donald Trump että ulkoministeri Marco Rubio ovat todenneet, että Yhdysvallat voi vetäytyä neuvotteluista, jos rauhaa ei pian saada aikaseksi.

Tiedossa ei ole, mitä Yhdysvaltojen Ukraina-tuelle tapahtuisi, jos Valkoinen talo vetäytyisi neuvotteluista. Alkuvuoden aikana Trump lopetti lyhyeksi ajaksi Ukrainalle annettavan ase- että tiedusteluavun.