Venäjä tykitti kalliita ohjuksiaan harakoille: Dronet muodostaneet ongelmia Ukrainalle

Noin 240 kappaletta ballistisia 9M720- ja 9M723-ohjuksia eli Iskandereita on ammuttu maalla sijaitsevilta alustoilta.

Maahyökkäyksiin tarkoitetut ballistiset ja risteilyohjukset ovat toimineet hyvin koko sodan ajan: niiden tarkkuus on tyypillisesti ollut 3-10 metrin luokkaa. Jonkin verran niiden iskukykyä on kyetty heikentämään Ukrainan käyttämillä elso-järjestelmillä.

Vastaavasti S-300-ohjuksia alettiin käyttää niiden sekundääriseen suunniteltuun käyttötarkoitukseen maamaaleja vastaan. Ohjuksen nopeuden vuoksi ukrainalaiset eivät kykene torjumaan sitä, mutta toisaalta se on hyvin epätarkka ase.

Lokakuun puolivälistä alkaen Venäjä on käyttänyt suuria määriä iranilaisvalmisteista Shahed-136-dronekalustoa Ukrainan kaupunki-infrastruktuuria vastaan. Pääosa droneista saadaan ammuttua alas, mutta massassa on valitettavasti voimaa: ensimmäiset Shahed-hyökkäykset nähtiin syyskuussa, minkä jälkeen niitä on ammuttu yli 400 kappaletta. Osa siis pääsee edelleen läpi, ja Ukrainan ilmatorjuntaohjusten määrä alkaa uhkaavasti vähentyä massahyökkäyksiä torjuttaessa.