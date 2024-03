Venäjä on sodassa, Kreml vahvisti ensimmäistä kertaa – sota-sanan käyttö on laitonta, mutta Peskov perusteli, miksi hän käytti sitä

Venäjä on sodassa Ukrainassa, sanoi Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov Venäjän hallintoa tukevan venäläislehden perjantaina julkaistussa haastattelussa. Peskovin mukaan sotilaallisen erikoisoperaation muutos sodaksi on länsimaiden sekaantumisen syytä.

Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun Venäjän johdon virallinen edustaja puhuu sodasta. Myöhemmin Peskov tarkensi toimittajille, että de jure eli lain mukaan kyse on sotilasoperaatiosta, mutta de facto eli tosiasiassa se on muuttunut sodaksi.