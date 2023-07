Venäjä otti haltuunsa Danonen ja Carlsbergin tytäryhtiöiden osakkeet

Sunnuntaina julkaistun asetuksen mukaan Venäjä on ottanut hallintaansa ranskalaisen elintarvikealan yritys Danonen ja panimoyritys Carlsbergin tytäryhtiöiden osakkeet.



Presidentti Vladimir Putinin allekirjoittamassa asetuksessa sanotaan, että Venäjän valtio hoitaisi "väliaikaisesti" Danonen Venäjän-tytäryhtiön Danone Russialle ja Carlsbergin omistamalle Baltikalle kuuluvia osakkeita.



Baltika on Venäjän johtava panimoyhtiö noin 30 prosentin markkinaosuudella.



Carlsberg ilmoitti maaliskuussa myyvänsä koko toimintansa Venäjällä. Se on työllistänyt maassa 8400 henkilöä.



Viime kuussa panimoyhtiö ilmoitti löytäneensä nimettömän ostajan yritykselle. Ilmoitus tuli yli vuosi sen jälkeen, kun yritys oli ilmoittanut vetäytyvänsä markkinoilta Venäjän hyökkäyssodan vuoksi.



Danone on yksi harvoista monikansallisista yrityksistä, jotka ovat pysyneet Venäjällä hyökkäyksen alkamisen jälkeen. Danone sanoi lokakuussa, että se aikoo vetäytyä suurimmasta osasta liiketoimintaansa Venäjällä. Danone sanoi luopuvansa maito- ja kasvipohjaisesta liiketoiminnasta ja säilyttävänsä Venäjällä vain pikkulasten ravitsemuksen toimialan.