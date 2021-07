Venäjä on ostanut Suomelta lääkehappea – syynä maan rajusti pahentunut koronatilanne

Syy Venäjän happiostoihin on yksinkertaisesti se, että pahentuneen koronatilanteen myötä Venäjän omat lääkehappivarastot ovat loppu. Asiasta kertoo teollisuus- ja kauppaministeri Denis Manturov.

– Meidän on täytynyt käyttää aivan kaikki varastomme. Neljä lääkehapen päätuottajaa toimivat täydellä teholla, Manturov sanoo.

Ministerin mukaan neljä Venäjän suurinta tuottajaa pystyvät valmistamaan noin 1 500 tonnia happea per päivä, joka on noin 75 prosenttia kaikesta maan tuottamasta lääkehapesta.

Suomesta happea on ostettu 20 tonnin erissä, jotka on kuljetettu Manturovin mukaan Venäjän läntisiin ja luoteisiin osiin.

Suomi ei ole ainoa maa, jolta Venäjä lääkehappea hamuaa. Maa osti äskettäin esimerkiksi Kazakstanista 100 tonnia ja on ehkä käynnistämässä neuvotteluja Kiinan kanssa.

Venäjän koronatilanne on vaikeutunut merkittävästi. Vielä kesäkuun ensimmäisellä viikolla maassa todettiin noin 9000 tartuntaa per päivä. Viimeisen seitsemän päivän aikana tartuntoja on todettu keskimäärin yli 24 000 päivää kohden.