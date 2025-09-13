Venäjä kertoo ampuneensa kuluneen vuorokauden aikana alas 340 ukrainalaista droonia.
Asiasta uutisoi uutistoimisto Reuters venäläisen Interfaxin tietoihin viitaten. Venäjä kertoo myös iskeneensä Ukrainan pitkän matkan droonien infrastruktuuriin.
Droonien käyttää vaikuttaa kiihtyneen huomattavasti, sillä juuri eilen Venäjä sanoi tuhonneensa torstain ja perjantain välisenä yönä yli 220 ukrainalaisdroonia. Jo eilen sanotttin, että määrä on yksi korkeimmista yli kolmivuotisen sodan aikana.
Lue myös: Venäjä: Ukrainalta yksi sodan suurimmista droonihyökkäyksistä
Venäjän puolustusministeiön mukaan Venäjän joukot ovat saaneet haltuunsa Ukrainan kaakkoisosassa sijaitsevan Novomykolaivkan kylän.
Reuters ei ole kyennyt vahvistamaan tietoja riippumattomista lähteistä.