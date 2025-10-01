Venäjän ohjuksilla ja drooneilla tekemät iskut Ukrainaan kiihtyivät selvästi syyskuussa.
Ukrainan ilmavoimien tilastoihin perustuvan AFP:n laskelman mukaan Venäjä laukaisi Ukrainaan noin 5 638 pitkän kantaman droonia ja 185 ohjusta kuukauden aikana. Määrä on 36 prosenttia korkeampi kuin edeltävän elokuun aikana.
Iskujen huippu koettiin yöllä 6.–7. syyskuuta, kun Venäjä laukaisi Ukrainaan yli 800 droonia. Kyseessä oli koko hyökkäyssodan suurin yksittäinen ilmaisku, jonka yhtenä kohteena oli Ukrainan hallituksen rakennus Kiovassa.
Ukrainan ilmavoimien mukaan syyskuussa 87 prosenttia Venäjän drooneista ja 68 prosenttia ohjuksista kyettiin torjumaan ennen niiden osumista maaliin.