Venäjä karkottanut virolaisdiplomaatin

Venäjä on karkottanut virolaisen diplomaatin vastatoimena, Venäjän ulkoministeriö ilmoitta uutistoimisto Reutersin mukaan.

Viro karkotti viime kuun puolivälissä venäläisen diplomaatin väitettyjen sanktioiden rikkomusten ja muiden valtiota vastaan tehtyjen rikosten vuoksi.

Ulkoministeri Margus Tsahkna kertoi diplomaatin heikentäneen toimillaan Viron oikeusjärjestelmää, jakanut Viron yhteiskuntaa ja "myötävaikuttanut valtiota vastaan tehtyihin rikoksiin, mukaan lukien useisiin pakotteiden rikkomiseen liittyviin rikoksiin".

– Yksi Viron tasavallan kansalainen on tuomittu näiden rikosten tekemisestä. Venäjän suurlähetystön jatkuva puuttuminen Viron tasavallan sisäisiin asioihin on lopetettava, ja karkottamalla diplomaatin osoitamme, että Viro ei salli minkään ulkovaltion järjestämiä ja suunnittelemia toimia alueellaan, Tsahkna sanoi.

Venäläisen uutistoimisto Tassin mukaan Venäjä harkitsi vastatoimia heti tuoreeltaan.