Mika Aaltolan mukaan Venäjä on menettämässä kykynsä käydä sotaa – "Yliväsynyt ja ylivenynyt"

Aaltolan mukaan Ukrainan epäsuora sodankäynti on hiljalleen näännyttänyt Venäjän eskalaatioylivallan.

– Venäjä on yliväsynyt ja ylivenynyt.

"Asia on venäläisille vaikea selittää"

Lisäksi Aaltola katsoo, että Venäjä on sulkemassa itseään pois Itämereltä. Hän uumoilee arktisen alueen yhteistyön jatkuvan ilman maata.

– Maa on menettänyt Ruotsin ja myös Suomen. Asia on venäläisille vaikea selittää. Siksi Venäjän johto on asiasta melko hiljaa.