Venäjän tekemä iskui matkustajajunaan Sumyn alueella Ukrainassa, kertoo alueen kuvernööri Oleh Hryhorov uutistoimisto Reutersin mukaan.
Hryhorovin mukaan Venäjän hyökkäys kohdistui rautatieasemaan. Isku osui Kiovaan matkalla olleeseen junaan.
Kuvernööri kertoo, että iskusta aiheutui useita uhreja. Uhrien tarkkaa määrää ei ole kerrottu.
Reuters kertoo, että kuvernööri julkaisi kuvan palavasta junavaunusta ja kertoi, että tapahtumapaikalla on lääkintähenkilöstöä ja pelastajia.
