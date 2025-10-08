Kyseessä on plutoniumin käsittelyä koskeva sopimus, joka allekirjoitettiin jo vuonna 2000.
Venäjän lainsäätäjät äänestivät täysistunnossa Yhdysvaltojen kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomisesta, kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass.
Vuosituhannen alussa tehty sopimus ratifioitiin vuonna 2011.
Hallitus ehdotti, että myös kaikki sopimukseen liittyvät pöytäkirjat irtisanotaan. Perustelujen mukaan Yhdysvallat ei ollut täyttänyt sopimuksen ehtoja.
Lisäksi istunnossa todettiin, että Yhdysvallat on ryhtynyt Venäjän kannalta vihamielisiin toimiin, jotka ovat muuttaneet strategista tasapainoa ja lisänneet turvallisuusuhkia.