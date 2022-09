Venäjä ei ehkä pysty vastaamaan mahdolliseen vastahyökkäykseen Luhanskissa, arvioi Britannia – Kupjansk täysin Ukrainan hallussa

Ministeriön mukaan Ukraina on jatkanut vastahyökkäystään maan koillisosassa, missä venäläisten puolustuslinja kulkee Oskiljoen ja Svatoven kaupungin välillä.

Venäjä pitänee puolustusministeriön mukaan tämän alueen hallintaa tärkeänä, koska se on yksi harvoista sen hallussa olevista huoltoreiteistä Belgorodista Venäjältä.

Lisäksi alue sijaitsee aivan Luhanskin rajalla. Venäjä on sanonut haluavansa "vapauttaa" Luhanskin, ja merkittävät aluemenetykset Luhanskissa tekisivät nämä aikeet tyhjiksi.

Ukrainan puolustusministeriön mukaan Venäjän joukkojen kokonaistappiot hyökkäyksen alkamisesta lähtien ovat nyt noin 54 000 sotilaan luokkaa. Tappioista on saatavilla vain vähän riippumatonta tietoa.

ISW: Kupjanskin kaupunki on täysin ukrainalaisten hallussa

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kertoi tuoreessa raportissaan Ukrainan joukkojen ylittäneen Oskiljoen Harkovan alueella.