Myrskyn silmässä olevan Telegramin Kreml-kytkökset puhuttavat – tällainen on äärioikeiston ja jihadistien suosima palvelu

Suosittu Telegram-viestipalvelu on joutunut kohun keskelle, kun sen toimitusjohtaja Pavel Durov pidätettiin Ranskassa viikonloppuna. Telegram on ollut ennenkin viranomaisten hampaissa, koska palvelun erityispiirteet ovat tehneet siitä suositun esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden ja ääriryhmien keskuudessa.

– Telegram on kuin räätälöity äärioikeiston propagandisteille, koska siellä on hyvin helppoa luoda kanava ja alkaa jakaa sisältöä. Se ei ole aivan villi länsi, mutta muihin sosiaalisen median palveluihin verrattuna siellä voi aika lailla sanoa mitä vain, äärioikeistoliikkeitä seuraava Colborne toteaa STT:lle.

Venäjällä Whatsappia suositumpi

Telegramia eivät kuitenkaan käytä pelkästään ääriryhmät. Se on noussut viime vuosina maailman suosituimpien viestipalvelujen joukkoon, ja sillä on jo yli 900 miljoonaa käyttäjää.

Telegram on nykyään myös monien Venäjän viranomaisten ja asevoimien tärkein viestintäkanava, jonka kautta harjoitetaan niin ulkoista kuin sisäistäkin viestintää. Telegramia käyttävät myös riippumattomat venäläiset uutismediat, mutta vielä enemmän siellä on Kremlille myönteistä propagandamateriaalia.

Kreml-yhteydet puhuttaneet

Voiko salaukseen luottaa?

– On ihan ok käyttää Telegramia, mutta en luottaisi siihen missään kovin luottamuksellisessa viestinnässä. Jos on kiinnostunut viestinnän turvallisuudesta, on parempia vaihtoehtoja kuin Telegram. Signal on paras vaihtoehto, mutta suosittelisin Whatsappiakin paljon mieluummin kuin Telegramia.