Ote sisällöistä kiristymässä: Venäjä estänyt netin suosittujen VPN-palvelujen toiminnan alueellaan

Venäjä on jo pitkän aikaa kiristänyt otettaan internetin sisällöistä, ja parlamenttivaalien lähestyessä se on estänyt pääsyn useille opposition nettisivuille. Se on myös painostanut Googlea ja Applea poistamaan sovelluskaupoistaan oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin tukijoiden kehittämän sovelluksen.