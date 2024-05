Veli-Matilla kesti 20 vuotta hyväksyä sokeutumisensa – katkeruus päättyi suuren elämänmuutoksen myötä: "Näytin nyrkkiä, että perkele!"

Tabun kolmannessa jaksossa teemana on näkövammaisuus. Näyttelijä Pekka Strang tapaa jaksossa Tessan , Sonjan , Vellun , Heikin ja Maaritin , joilla kaikilla on eri syistä johtuva näkövamma.

– Kun piilottelet sitä, et halua kertoa kellekään, että sinulla on se vamma, kiellät sen itseltäsi. Teet kaiken, et löydä kaupasta mitään, soitat kaverille, että voitko tuoda maidon samalla, ja kävelet samalla tolppaa päin. Tällaisia hölmöjä juttuja. Itse teet itsellesi siitä niin hankalaa, Veli-Matti jatkaa pohdintaansa.