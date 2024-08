Veikkausliigan sarjajumbo vaihtaa valmentajaa

EIF:n tiedotteen mukaan Sund aloittaa työt Tammisaaressa tiistaina. Vaasalaislähtöinen Sund toimi Ykkösliigaa johtavan KTP:n apuvalmentajana aiemmin tällä kaudella. Hän on toiminut aikaisemmin KPV:n ja VPS:n päävalmentajana.

Xatart nosti EIF:n viime kaudella Ykkösestä liigaan, mutta tammisaarelaisten pääsarjataival on osoittautunut kivikkoiseksi. Putoajan paikalla oleva EIF on kerännyt 19 ottelusta vain 12 pistettä, ja ero IFK Mariehamniin ja FC Lahteen on neljä pistettä.