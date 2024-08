Rajut loppuhetket: VPS-pelaaja huitaisi kahta vastustajaa pään seudulle

Erinomaisen alkukauden pelannut VPS on valahtanut sarjassa kuudenneksi ja on vain kolme pistettä edellä FC Interiä, joka kärkkyy mestaruussarjan viimeistä paikkaa. Tappion myötä vaasalaiset ovat hävinneet kuudesta viime sarjaottelustaan viisi. Suomen cupin ottelut ja europelit mukaan luettuna VPS on hävinnyt yhdeksästä viime ottelustaan kahdeksan.