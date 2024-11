Veikkausliigaan merkittävä muutos

– Meillä on yhteinen tavoite kauden pidentämisestä ja ottelumäärien kasvattamisesta järkevällä ja hallitulla tavalla. Viime kaudet ovat menneet koko sarjan kehityksen osalta oikeaan suuntaan. Olosuhteiden kehittyminen on luonnollisesti ehdoton edellytys sille, että tämä pystytään myös toteuttamaan. Olemme nyt pisteessä, jossa yksi askel eteenpäin on otettavissa, Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa kertoo tiedotteessa.