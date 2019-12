Veikkaus teki tarkan linjauksen: Seitsemän peliautomaattia enimmäismäärä myyntipaikkaa kohden

Seitsemän peliautomaatin enimmäismäärä koskee hypermarketteja sekä liikenne- ja huoltoasemia, joissa on tähän saakka saattanut olla toistakymmentäkin peliautomaattia. Toimiin ryhdytään jo tammikuussa.

Veikkaus on jo aiemmin kertonut, että peliautomaattien kokonaismäärä vähenee noin 3 500:lla. Tällä hetkellä niitä on noin 18 500 kappaletta. Arvioiden mukaan tulevat vähennykset kohdistuisivat noin kolmannekseen Veikkauksen myyntipaikkaverkostosta eli lähes 2 200 myyntipaikkaan.

– Vähennysten suunnittelussa on sovitettu yhteen useita näkökulmia. Lähtökohtana on ollut se, että vaikutukset kohdistuvat mahdollisimman tasapuolisesti eri kumppaneille, toimialoille sekä maantieteellisille alueille. Lisäksi olemme huomioineet kritiikin, jonka mukaan automaattien määrää on pidetty liian korkeana erityisesti isoimmissa myyntipaikoissa, Veikkauksen myyntijohtaja Marko Peltokorpi sanoo tiedotteessa.