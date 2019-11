Tällä hetkellä rahapeliautomaatteja on eniten huono-osaisilla alueilla, mutta mistä automaatit otetaan pois? Näin Veikkaus vastaa

Veikkauksella on tällä hetkellä ympäri Suomea kioskeissa, kaupoissa, ravintoloissa ja huoltoasemilla noin 18 500 rahapeliautomaattia, jotka ovat jakautuneet yli 6500 myyntipaikkaan.

Veikkauksen mukaan on mahdollista, että vuosien aikana vähennetään jopa 8 000 automaattia.



Automaattien sijoittelu on herättänyt kysymyksiä aiemminkin. Viime vuonna Seura paljasti, että Veikkauksen peliautomaatteja on sijoitettu eniten asuinalueille, joilla on myös eniten huono-osaisuutta.



Tutkijat olivat selvittäneet automaattien määrää suhteessa alueen tulotasoon. Matalan ja korkean tulotason alueilla erot olivat huomattavat: köyhimmistä alueista 39 prosentissa oli paljon peliautomaatteja, kun taas rikkailla alueilla vastaava luku oli vain 9 prosenttia. Myös koulutustason ja työttömyyden vertailu tuki tuloksia.



Veikkauksen mukaan sijoitteluun vaikuttaa enemmänkin aluesuunnittelu, eikä tulotasoa arvioida sijoituspäätöksissä.

Peliongelmaiset tuovat yli 20 prosenttia pelituotoista

Huono-osaisuus taas puolestaan on tiiviisti kytköksissä peliongelmiin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuoden 2015 raportissa todetaan, että rahapeliongelma oli yleisintä työttömillä tai lomautetuilla, ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevilla tai pitkäaikaisesti sairailla.



Päihdelinkin mukaan Suomessa on tällä hetkellä noin 124 000 jonkinasteisesta peliongelmasta kärsivää. Vaikka pelaaminen on yleisintä työllisillä ja suuremmissa tuloluokissa, jo aiemmin on tiedetty, että pienituloiset pelaavat suuremman osan tuloistaan kuin suurempituloiset.



THL:n raportin mukaan rahapeliongelmista kärsivät pelaajat tuovat arviolta 22 prosenttia rahapelien kokonaistuotosta. Rahapelit ovat myös yksi merkittävimmistä yksittäisistä syistä ylivelkaantumiseen.



Veikkaus ei profiloi alueita tulojen perusteella

Peliongelmien vähentäminen oli myös Veikkauksen motiivina päätökselle vähentää. Joten aikooko Veikkaus nyt siis poistaa automaatteja nimenomaan niiltä alueilta, joissa on keskimääräistä enemmän peliongelmia tai yleistä huono-osaisuutta?



Veikkauksen myyntijohtaja Marko Peltokorpi kertoo MTV Uutisille, että aiemmin sijoituspäätöksissä ei ole huomioitu alueiden sosiaalis-taloudellista jakautumista, mutta Veikkaus aikoo selvittää asiaa automaattien vähentämisen kohdalla.



– Veikkaus ei ole profiloinut eri alueita tulojen ja sosiaalisten tai joidenkin väestössä esiintyvien ongelmien perusteella, mutta selvitämme mahdollisuutta ottaa huomioon alueiden sosioekonomiset ominaisuudet peliautomaattien vähentämisessä, Peltokorpi kertoo.

Vielä ei kuitenkaan tiedetä, mistä automaatit tarkalleen poistetaan, sillä Peltokorven mukaan suunnittelutyö ja yksityiskohtaisten kriteerien tarkentaminen ovat vielä kesken.



Peliautomaatit sijoitetaan sinne, missä asiakkaat ovat

Se kuitenkin tiedetään, että enimmäismäärää sille, kuinka paljon automaatteja yhdessä myyntipisteessä voi olla, lasketaan tuntuvasti. Veikkaus myöskin tekee tunnistautumisesta pakollista uudistuksen yhteydessä, joten siihen sopimattomat pelikoneet poistetaan.



– Tämä ei ole ihan yksiselitteistä, sillä asiointi ei useinkaan kohdistu samalle alueelle kuin missä asutaan. Ongelmallisuus alueiden välisessä vertailussa korostuu erityisesti, mitä pienempien alueiden tilastoja tarkastellaan, Peltokorpi toteaa.



Peltokorven mukaan Veikkauksen lähtökohta peliautomaattien sijoittelulle on asiakkaiden asiointisuunta, eikä asuinalue. Automaatteja sijoitetaan sinne, missä asiakkaat ovat: kauppakeskuksiin ja muihin liiketiloihin.



– Näin ollen maakuntien ja kuntien kaavoitusratkaisuilla on vaikutettu kaikkein ratkaisevimmin siihen, miten peliautomaatit ovat sijoittuneet, Peltokorpi kertoo.



Yksittäisillä peliautomaateilla on myös tuottotavoite, joka on osaltaan ohjannut sijoittelua. Jos jonkin paikan pelikone tuottaa hyvin, on sinne kannattanut myös viedä lisää koneita.



– Asiakasvirrat ja kysyntä ovat toki olleet vaikuttamassa siihen, mihin peliautomaatteja on sijoitettu ja minkälaiseksi verkosto on muodostunut. Vähentäminen tulee kuitenkin tapahtumaan vastuullisuusnäkökohdat edellä, Peltokorpi vakuuttaa.



Myyntipaikoille useita kriteerejä

Myyntipaikan, johon peliautomaatti sijoitetaan, tulee kuitenkin täyttää muitakin kriteerejä. Veikkaus voi vaikuttaa vain osaan niistä.



Sijoituspäätöksiin vaikuttavat muun muassa asiakasmäärät, aukioloajat sekä liiketilojen koko. Lisäksi tilojen pitää olla sellaiset, että peliautomaattien valvonta voidaan järjestää tehokkaasti, Peltokorpi kertoo.



Elokuussa uutisoitiin, että vastuullisuuskohujen keskelle joutunut Veikkaus poisti yksittäisiä peliautomaatteja muun muassa sairaaloista.



Tuolloin Peltokorpi kertoi MTV Uutisille, että myyntipaikkakriteereihin on aiemmin kirjattu, ettei raha-automaatteja sijoiteta tiloihin, joissa asiakkaina on pääosin alaikäisiä. Tämän kohdan oli tulkittu koskettavan nyt myös paikkoja, joiden asiakkaat ovat pääosin sairaita ja ikäihmisiä.



Peliautomaatti voi olla merkittävä tulonlähde myyntipaikalle

Suurin osa automaateista on keskittynyt isoihin kaupunkeihin ja kaupunkikeskuksiin, mutta joillain syrjäisemmillä alueilla rahapeliautomaatti voi muodostaa merkittävän osan esimerkiksi pienen kioskin tuloista.



Peltokorpi kertoo, että Veikkauksella pyritään huomioimaan erilaiset näkökulmat, kun automaatteja ryhdytään poistamaan.



– Olemme totta kai kuulleet kumppaneidemme ison huolen vaikutuksista asiakaspalveluun ja ansaintaankin, hän kertoo.



– Olemme tunnistaneet asian merkityksen korostuvan erityisesti pienimmille yrityksille. Tulemme pohtimaan kriteerejä erittäin huolellisesti ja pyrimme löytämään sellaiset ratkaisut, jotka koetaan mahdollisimman laajasti hyvinä ja tasapuolisina.

Veikkauksen tarkoituksena on saada kriteeristö vähennettävistä peliautomaateista valmiiksi lähimpien viikkojen aikana.