THL:n erikoistutkija: Veikkauksen vähennettävä peliautomaatteja ensin riskialueilta

Veikkauksen toimitusjohtaja Olli Sarekoski kertoi tiedotustilaisuudessa, että paine tuloutustason ylläpitämiseen on ollut kova. Selinin mukaan valtion tuotto-odotus on johtanut siihen, että markkinoille on pitänyt tuoda entistäkin haitallisempia pelejä viimeisen kymmenen vuoden aikana.