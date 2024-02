Nyt puhuu yhdeksän miljoonan euron Lotto-mies Veikkaukselle: "En niin yllättynyt sitten ollut"

– Mutta totta kai tuo voitto on aivan älyttömän kokoinen. Minulle olisi yksikin miljoona riittänyt varsin hyvin. Ysi kun oli rivissä mukana, niin en ihan kattoon asti hypännyt mutta iloitsin itsekseni, voittaja kuvailee tunnelmiaan.

Aikomus pitää matalaa profiilia

Hän on pieneltä paikkakunnalta Päijät-Hämeestä ja aikoo Veikkauksen tiedotteen mukaan pitää hyvin matalaa profiilia voittonsa suhteen.

– Näin tuoreeltaan ajatukseni on, että en kerro voitosta kenellekään. Voitto on yhdelle ihmiselle niin iso, että pyrin kuitenkin tekemään voittorahoilla jotain sellaista, mistä on hyötyä monelle muullekin ihmiselle.