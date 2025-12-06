Loton arvonnassa ei löytynyt itsenäisyyspäivän iltana täysosumia, joten ensi viikolla potti nousee yhdeksään miljoonaan euroon.
Jokerista osui lauantaina miljoonan euron täysosuma pienelle paikkakunnalle Kanta-Hämeeseen, Veikkaus kertoo tiedotteessaan.
Loton kierroksen 49/2025 oikea rivi oli 3, 8, 10, 19, 23, 33 ja 38. Lisänumero oli 29. Plusnumero oli 14.
Lauantaina löytyi neljä kappaletta 6+1-oikein tuloksia, joilla voitti 35 867 euroa.
Voitot osuivat muuramelaiselle nettipelaajalle, Kemijärven K-Supermarket Kauppapaikan asiakkaalle, raumalaiselle nettipelaajalle ja helsinkiläiselle nettipelaajalle.
Miljoonan euron voitto Jokerista jakoon
Lauantain Jokerin voittorivi on 6 5 4 2 5 3 1.
Jokerista löytyi yksi täysosuma, jolla voitti tasan miljoona euroa. Voitto osui nettipelaajalle pienelle paikkakunnalle Kanta-Hämeeseen.