Urheilugaala palaa Veikkaus-areenana nykyisin tunnettuun Helsinki-halliin ensi vuoden alussa.
Urheilugaalaa, jossa palkitaan suomalaisen urheilun vuoden kermaa, on juhlittu sen perinteisessä pitopaikassa Helsinki-hallissa eli nykyisessä Veikkaus-areenassa viimeksi vuonna 2022. Edelliset vuodet gaalan pitopaikkana toimi Helsingin jäähalli.
Nyt suurtatapahtuma palaa "kotiin", Urheilugaala kertoo tiedotteessa. Seuraava gaala vietetään Veikkaus-areenassa 15.1.2026.
– Urheilugaalalla on pitkä historia tässä areenassa. Tapahtumapaikka itsessään tuo myös meille jälleen uusia mahdollisuuksia miten viedä gaalakokemusta eteenpäin, Urheilugaalan pääsihteeri Riia Martinoja kommentoi.
– Viime Urheilugaala jäi vahvasti mieleen tunteikkaiden puheiden kautta. Tuntui kuin tuona iltana koko urheilumaailma olisi pysähtynyt hetkeksi kuuntelemaan näitä painavia ja tärkeitä sanoja. Näitä hetkiä päästään varmasti jälleen kokemaan tammikuussa.