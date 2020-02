Veikkaus jätti härskisti kilpailuttamatta kymmenien miljoonien sopimuksen – ministeri Tuppurainen vaatii riippumatonta selvitystä

Tuppurainen kertoo tiedotteessa, että hänen pyynnöstään valtion omistajaohjaus on valtiosihteeri Olli Kosken johdolla tavannut viime viikon keskiviikkona Veikkauksen hallituksen puheenjohtajan Olli-Pekka Kallasvuon ja toimitusjohtaja Olli Sarekosken.

Tuppuraisen mukaan tapaaminen keskittyi Ylen MOT-ohjelmassa esitettyihin väitteisiin yhtiön tekemästä hankintapäätöksestä ja yhtiön yrityskulttuurista. Tuppuraisen mukaan Veikkaus on toimittanut omistajaohjaukselle selvityksen asiasta.

Veikkaus: Sopimusta jatkettiin, ei muutettu

– Tämä on tehty tilanteessa, jossa Raha-automaattiyhdistyksen, Fintoton ja vanhan Veikkauksen liiketoiminnot oli reilu vuosi aikaisemmin yhdistetty. Meidän piti turvata yhtiön toiminnan jatkuvuus ja monia järjestelmiä piti saada integroitua, Ilmivalta perusteli.

Ilmivalta kertoi aiemmin, että Ylen uutisoiman sopimusmuutoksen pohjana on vuonna 2004 kilpailutettu laaja sopimuskokonaisuus.

– Tämä on ollut vanhan Veikkauksen pelijärjestelmä, johon on tullut erilaisia muutoksia matkan varrella. Kokonaisuutta arvioitiin, ja meidän arvion mukaan tämän pelijärjestelmän ytimen osalta siihen ei tullut muutoksia. Kokonaisuudesta on myös irrotettu useampia osia ja kilpailutettu sitten ihan kuin pitääkin.