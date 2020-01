Veijo Baltzarin tapaus paisuu 11 uudella rikosnimikkeellä: Kulttuurineuvos epäiltynä myös törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta

Aiemmin poliisi on kertonut tutkivansa tapausta törkeänä ihmiskauppana, pahoinpitelynä ja seksuaalisena hyväksikäyttönä.

Poliisi tiedotti mystisesti

Helsingin poliisilaitos tiedotti tänään, että sen tutkiman laajan ihmiskauppa- ja seksuaalirikoskokonaisuuden syytteen nostamisen määräaikaan on pidennetty kesäkuulle. Määräaikaa pidennettiin uusien asianomistajien ja uusien rikosepäilyjen vuoksi.

– Poikkeuksellisen laajan asiakokonaisuuden tutkiminen kestää useita kuukausia. Uusien rikosepäilyjen myötä on vielä runsaasti tekemätöntä työtä, muun muassa useiden kymmenien todistajien kuuleminen, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Saara Asmundela Helsingin poliisilaitokselta.

Poliisi ei tiedotteessaan kertonut, mistä tapauksessa on kyse.

Toinen vangittu on vapautettu

Aiemmin on kerrottu, että tapaukseen liittyen on ollut vangittuna kaksi henkilöä. Poliisin mukaan toinen heistä on sittemmin vapautettu.